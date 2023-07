Muere Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo

Kevin Mitnick, el primer ciberdelincuente en figurar entre las personas más buscadas de Estados Unidos en la década de los 90, murió el domingo a los 59 años.

Mitnick, uno de los hackers informáticos más famosos, sufría de cáncer de páncreas. Su esposa está embarazada de su primer hijo.

Apodado ‘El Cóndor’, Kevin Mitnick fue considerado en los años 90 como el rey de los hackers, por haber desafiado durante mucho tiempo a las autoridades estadounidenses robando de forma remota miles de archivos de datos, incluidos secretos industriales, y números de tarjetas de crédito, que afirmaba no haber utilizado nunca.

Fue detenido en 1995 por el FBI, gracias a la ayuda de otro especialista en ciberseguridad, el japonés Tsutomu Shimomura, cuyo ordenador había conseguido hackear.

Acusado de uso ilegal de la red telefónica y fraude informático, Kevin Mitnick se declaró culpable y fue condenado a cinco años de prisión. Un castigo desproporcionado para sus fanáticos que luego organizaron un movimiento mundial de apoyo, incluso atacando sitios de medios para mostrar un cartel de ‘Free Kevin’.

Cuando salió de prisión en enero de 2000, se convirtió en ‘sombrero blanco’, el nombre que se le da a los hackers éticos que prueban la seguridad informática en nombre de las empresas. También dio conferencias y escribió varios libros, incluido un relato de sus años en la fuga: ‘The Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker’ (Little Brown and Company, 2011).

CACTUS24 21-07-23

Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/EubdwCTzPbK7jEBy2iBmJP