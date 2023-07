Hombre intenta llorar por días para romper Récord Guinness y se quedó ciego

Tembu Ebere, lloró por siete días seguidos y ha asegurado a varios medios de comunicación locales que tras el hecho se quedó ciego varios días, agregando que a la ceguera le suma intensos dolores de cabeza, ojos y cara notablemente hinchados.

También dijo, que decidió realizar esta ‘hazaña’ pues en su país es tendencia realizar actos excéntricos de resistencia para ganar popularidad en redes sociales.

Ebere, que dice ser comediante, promocionó sus esfuerzos en TikTok y, bajo el nombre de usuario @237_towncryer, les dijo a sus seguidores: «Envíenme sus problemas, estaré llorando por ustedes».

Tembu Ebere se sentó en un cuarto, llorando solo y agarrándose la cabeza, allí había un cronómetro en vivo que marcaba las horas, minutos y segundos de duración del ‘reto’.

El video de Ebere obtuvo 5.3 millones de visitas de TikTokers confundidos en todo el mundo, algunos incluso lo animaron y otros se burlaron de él.

“Tuve que reestrategiar y reducir mis lamentos”, le dijo a la BBC.

GWR : Man Goes Blind during bizarre Seven-day 'Cry-a-Thon' Attempting to break the Guinness World Record.

Cameroonian man identified as Tembu Ebere has confirmed with BBC that he went partially blind while trying to set the longest crying record.#CryAThon pic.twitter.com/dFa7WV5yqP

— Samzy (@SamzyVG) July 18, 2023