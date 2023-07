Netflix cancela película live-action de He-Man

La película de Masters of the Universe fue cancelada debido al alto presupuesto. Así como lo lees, es por ello, que Netflix cancela la producción «no estaban dispuestos a invertir tanto», asegura un medio especializado.

Masters of the Universe, basada en la popular franquicia de juguetes de Mattel ya no será una realdad en la plataforma de streaming de Netflix.

La noticia fue confirmada a Variety por diferentes fuentes, y se dice que la compañía gastó cerca de US $30 millones en costos de desarrollo y en asegurar al talento involucrado, entre los que se encontraba el actor Kyle Allen, y el dúo de directores Adam Nee y Aaron Nee (La Ciudad Perdida ). No obstante, se estima que los costos totales de desarrollo podrían haber sido hasta de US $60 millones.

Esta no es la primera vez que una producción de Masters of the Universe enfrenta problemas. Desde 2007, el proyecto ha pasado por dos estudios, Warner Bros y Sony Pictures, y ha tenido varios escritores y directores involucrados, como Jon M. Chu y McG.

Ahora, la cancelación en Netflix se debe al presupuesto, pues era de aproximadamente US $200 millones, y aunque se esperaba que el rodaje comenzara en febrero, la situación financiera de Netflix cambió cuando su valor en el mercado cayó drásticamente en la pasada primavera, debido a la disminución de suscriptores.

Los ejecutivos de Netflix aseguraron que aún tenían fondos para invertir en producciones, pero la realidad es que no estaban dispuestos a gastar más de US $150 millones en la película.

Los directores Adam y Aaron Nee trabajaron para reducir el presupuesto, pero incluso después de presentar una propuesta de US $180 millones, Netflix no dio luz verde oficial al proyecto. Se consideró incluso la opción de rodar Masters of the Universe y una posible secuela simultáneamente para amortizar gastos, pero no se llegó a un acuerdo.

De acuerdo con Variety, ni Mattel ni Netflix han emitido comentarios oficiales sobre la situación, pero la compañía de juguetes confirmó la cancelación del largometraje live-action de Masters of the Universe cuando el medio se puso en contacto con ellos. A pesar de que este proyecto parece tener una maldición, ya hubo una adaptación live-action hace más de 30 años.

Un poco de He-Man 1987

Los Amos del Universo, estrenada en 1987, fue dirigida por Gary Goddard, y nos lleva a un emocionante viaje a Eternia, el mundo ficticio donde se desarrolla la historia. El reparto de la película estuvo encabezado por el actor sueco Dolph Lundgren, quien interpretó el papel de He-Man. Con su presencia física imponente y carisma en pantalla, Lundgren fue una elección adecuada para encarnar al legendario personaje.

Junto a Lundgren, la actriz Courteney Cox también formó parte del elenco, interpretando a Julie Winston, una joven residente de la Tierra que se ve inmersa en la batalla entre He-Man y el malvado Skeletor, interpretado por Frank Langella , quien aportó una actuación memorable como el villano.

La producción no fue bien recibida por la crítica, pero logró crear un mundo visualmente interesante y repleto de acción, con efectos especiales y una banda sonora memorable a cargo del compositor Bill Conti.

Aunque Los Amos del Universo no fue el éxito que se esperaba en su lanzamiento, a lo largo de los años ha adquirido un estatus de culto entre los fanáticos de He-Man y los amantes del cine de acción de los años 80.

La película fue un intento valiente de llevar a la pantalla grande un universo querido por muchos, y dejó un legado duradero en la historia del cine basado en juguetes. Con su elenco carismático y sus escenas emocionantes, Los Amos del Universo es una aventura atemporal que sigue siendo disfrutada por generaciones de fanáticos.

He-Man es más conocido por su serie animada He-Man and the Masters of the Universe, estrenada en 1983, que cautivó a audiencias de todas las edades con su inolvidable eslogan «Por el poder de Grayskull, ¡yo tengo el poder!».

A través de emocionantes aventuras en el místico mundo de Eternia, He-Man defendía el Castillo de Grayskull del malvado Skeletor. Con su mensaje positivo y heroísmo, la serie dejó una influencia duradera, convirtiéndose en un fenómeno cultural y un símbolo de la nostalgia de la época.

Recientemente Netflix estrenó la secuela Amos del Universo: Revelación.

