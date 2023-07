La cantante Xuxa estrena documental donde revela detalles sobre su sexualidad y relación sentimental con Pelé

La cantante de música infantil de la década de los 90, Xuxa ha decidido develar secretos íntimos de su vida y su relación sentimental con el fallecido futbolista Pelé.

A través de un material audiovisual llamado “Xuxa, el documental” que se estrenará este 13 de julio, la cantante de origen brasileño contará cámo empezó en el mundo del entretenimiento como modelo y cantante hasta convertirse en la estrella infantil de los últimos tiempos, además confesará anécdotas de su vida sexual.

Previo a su estreno Xuxa, confesó que “Ya era considerada un símbolo sexual y, en realidad, era virgen. No me sentía cómoda en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que eso implica. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue extraño, no fue grandioso. Sucedió en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”.

«Empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no solo me habían puesto un apodo, sino que dejaban de hablar cuando me acercaba. Llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá que quería dejar de ser virgen. Ella me respondía: ‘¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado’. Y claramente ese no era el momento adecuado» dijo la cantante

Sin embargo, al comenzar la relación con el futbolista este le decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. «Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, comentó.

Xuxa es recordada por muchas generaciones que han bailado el popular tema «Ilarie» en la hora loca de las fiestas y discotecas.