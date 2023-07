Hermana de Yailin defiende a Anuel y critica a la influencer: «son unos doble cara»

Mami Kim habló sobre el pleito entre su hermana Yailin y su ex Anuel. Kimberly Guillermo Díaz, mejor conocida como Mami Kim, se desahogó en un video en sus redes sociales, criticando a su hermana ‘Yailin la más viral’ (Jorgina Guillermo Díaz), y a la madre de ambas, Wanda Díaz.

Mami Kim acusó a Yailin y a su madre Wanda de aprovecharse económicamente de Anuel. «Espero que cuando Anuel se llene de odio les dé golpes a toditos», dijo, en medio de la denuncia de Yailin contra Anuel por supuesta violencia doméstica. La estrella dominicana acusó al padre de su hija Cattleya de «golpearla» estando embarazada, algo que Anuel ha negado, llamando «mentirosa» a Yailin, de quien se está divorciando.

«Yo no soy familia de ustedes ya», dijo Mami Kim. «Decidí no ser familia de ustedes y negarlas a ustedes. Porque yo no soy habladora, yo no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que yo construyo diario».

Mami Kim siguió con su fuerte mensaje. «Si yo voy a ser la Judas y voy a ser la mala por decir la verdad, por siempre lo voy a ser», añadió la hermana de Yailin. «¿Por qué tú no dices la verdad? Claro, Anuel no está ahí ya. Vamos a desbaratarlo. Vamos a desbaratar a Anuel, vamos a acabar con Anuel», dijo Mami Kim sobre el supuesto plan de Yailin y su madre. «Después de que Anuel los hizo gente a toditos ustedes. A mí no. Ustedes toditos, el corito de Yailin, son unos doble cara. Espero que cuando Anuel se llene de odio les de golpes a toditos», concluyó en el video.

Hasta ahora, Yailin no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones de su hermana.