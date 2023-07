Juez canceló boda por una broma de la novia

Una pequeña broma en una boda se salió de control luego de que un juez decidiera no continuar con la ceremonia a causa de la misma. The Independent reseñó la historia de esta pareja que tuvo su mágica ceremonia convertida en un momento incomodo de tensión.

Se trató de una mujer –identificada como Miriam– que estaba por contraer nupcias cuando dijo que “no” en lugar de “sí”, a forma de broma y para calmar la tensión, ante la pregunta del juez del registro civil si estaba segura de casarse con Danilo, quien ya había respondido que “sí” a su propia pregunta.

Miriam dijo que “no” e inmediatamente cambió su respuesta a “sí” para causa la risa de todos los asistentes, excepto por el juez. Ella pidió disculpas, pero el árbitro fue tajante: “No, no puede bromear; no, no tiene disculpas” y lo que debió ser una ceremonia de júbilo y amor acabó por ser bastante sombrío cuando el juez agregó: “Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”.

El vídeo del suceso fue compartido en redes sociales y, rápidamente, se viralizó. Algunos comentarios emitidos por internautas se volcaron en contra de la actitud del juez, asegurando que fue “muy tajante” al no oficiar la ceremonia; otros más sugirieron que se trataba de un “funcionario desalmado” que “no tiene corazón”.

Pero de la misma forma, muchos también apoyaron la actitud del hombre, pues consideraron que “el matrimonio es un acto solemne y debe tomarse con mucha seriedad”; algunos sugirieron que “el consentimiento es un requisito indispensable para la consumación del acto”. Los internautas comentaron: “Con sus bromas a otro lado”.

La ceremonia de matrimonio se reagendó, por lo que los novios tendrán la oportunidad de, simplemente, decir: “sí, acepto”.