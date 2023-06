Pink aturdida después de que una fanática arrojara las cenizas de su madre al escenario

La cantante se sorprendió en el festival BST Hyde Park durante una interpretación de su éxito Just Like A Pill.

Anteriormente, los fanáticos le habían arrojado regalos al escenario, pero el último artículo provocó una reacción diferente.

En un video del concierto, se le ve recogiendo vacilante la bolsa de restos humanos arrojada al escenario.

Pink was left stunned after a fan threw a bag with her mother's ashes on stage at the British Summer Time show in London's Hyde Park.

The bag landed at the singer's feet while she sang her hit 'Just Like a Pill'.

Read more on this story 🩷 https://t.co/ZKkSIWQbWr pic.twitter.com/Lsgmt2ohTN

— Sky News (@SkyNews) June 27, 2023