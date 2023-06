Shaquille O’Neal le regaló «lavadora y secadora» a unas venezolanas

O’Neal les pregunta qué están comprando y una mujer responde: «Estamos comprando una lavadora y una secadora».

«Está bien, voy a pagar por ello», responde O’Neal, dejándolas atónitas.

«¡Bendito seas, bendito seas, bendito seas!» exclama la madre mientras ella y su hija se abrazan.

O’Neal luego les dice: «Vayan a elegirlo, así puedo pagarlo».

Shaq went to Home Depot and bought this family a washer and dryer 💪 pic.twitter.com/m86MSnWQu8

— NBACentral (@TheNBACentral) June 14, 2023