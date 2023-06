The Continental, spin-off de John Wick nuestra imágenes oficiales de la serie

La precuela spin-off de John Wick será un evento en tres partes que añadirá información valiosa sobre el canon de esta franquicia.

Los fans de Keanu Reeves agradecieron la oportunidad de verlo revivir su carrera como figura de acción, pero la película logró algo mucho más interesante que ser una historia de venganza suficientemente original como para entretener a las audiencias.

Lionsgate notó el potencial de este mundo y ya está trabajando en varios otros proyectos dentro de él, siendo The Continental el primero de muchos y la gran prueba de fuego para la compañía.

Luego del agridulce final de John Wick 4, el personaje volverá a aparecer en Ballerina, spin-off protagonizado por Ana de Armas que se situará entre John Wick 3: Parabellum y la última entrega que se estrenó hace meses. Sin embargo, antes de poner a prueba la saga desde este ángulo, la productora lanzará una serie precuela llamada The Continental: From the World of John Wick, que nos contará el pasado de Winston, quien es interpretado por Ian McShane en las películas, y es una de las figuras más representativas de este universo al controlar uno de los hoteles de asesinos más importantes del mundo.

The Continental servirá para plantear mejor el contexto de los asesinos en el mundo de John Wick, y es que ya todos vimos un poco de sus reglas, sus sanciones, sus juicios y sus jerarquías que hacen de los líderes unas figuras en las sombras que controlan todo.

Para los fans de la franquicia, este proyecto es muy esperado, especialmente después del estreno del primer avance que cautivó al público a pesar de no revelar mucho de la trama. Ahora llegan nuevas imágenes que nos dan un vistazo interesante a personajes conocidos como Winston y Charon, así como a nuevos asesinos y villanos que tienen su propia agenda.

The Continental nos mostrará cómo Winston llega a Nueva York en la década de los setenta para encontrar su lugar como líder del famoso hotel, sede de asesinos y uno de los puntos más importantes para los altos mandos.

Aunque la serie es claramente ficción, los creadores sí tomaron eventos reales para incorporarlos a la historia, como el control y poder de la mafia en términos sociales y hasta políticos, y el llamado Invierno del descontento que se dio en Inglaterra cuando distintos sindicatos se fueron a huelga para exigir mejores salarios y espacios seguros de trabajo, y que en el contexto del programa podría explicar la llegada de Winston a Estados Unidos.

La serie se estrenará en septiembre de este mismo año, así que los fans deberán mantenerse al tanto para la llegada de un tráiler oficial y la fecha exacta de su llegada a Peacock.

Cactus24 (14-06-2023)