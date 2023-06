Paul McCartney revela que la última canción de los «Beatles» se hizo con ayuda de inteligencia artificial

Paul McCartney reveló que la inteligencia artificial ayudó a crear una última canción de los Beatles que será lanzada más adelante este año.

La canción se hizo empleando un demo con la voz de John Lennon, dijo McCartney en una entrevista con la BBC Radio 4 que se difundió el martes. No dio el título de la canción ni brindó pistas sobre la letra.

“Cuando hicimos el que será el último disco de los Beatles, era un demo que John tenía con el que trabajamos”, dijo McCartney. “Pudimos tomar la voz de John y hacerla pura a través de esta IA, así que luego pudimos mezclar el disco, como suele hacerse”.

Holly Tessler, académica sénior dedicada a los Beatles en la Universidad de Liverpool, dijo en una entrevista el martes que había especulación de que la canción podría ser “Now and Then”, un tema compuesto por Lennon y grabado como demo a finales de la década de 1970, destaca el NY Times.

El uso de tecnología de inteligencia artificial para crear música con las voces de artistas establecidos ha planteado una serie de cuestiones éticas y legales en torno a la autoría y la propiedad en los últimos meses.

Esta primavera, una canción producida con IA llamada “Heart on My Sleeve”, que aseguraba usar las voces de Drake y the Weeknd, se popularizó en las redes sociales antes de que la detectara Universal Music Group. Pistas creadas de forma similar, entre ellas una que usa versiones en IA de Rihanna para hacer un cover de una canción de Beyoncé y otra que emplea voces de IA de Kanye West para hacer un cover de la canción “Hey There Delilah”, siguen acumulando reproducciones en las redes sociales.

Cactus24 14-06-23

