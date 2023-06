En pocos años laboratorios podrían crear bebés en úteros artificiales

Hacer crecer bebés humanos desde cero en un laboratorio podría ser posible en solo cinco años gracias a un nuevo avance.

Investigadores en Japón están a punto de poder crear óvulos y espermatozoides humanos en el laboratorio desde cero, que luego se desarrollarían en un útero artificial.

El profesor Katsuhiko Hayashi, un científico japonés de la Universidad de Kyushu que ya descubrió el proceso en ratones, cree que está a solo cinco años de replicar los resultados en humanos.

Pero existen preocupaciones éticas, ya que significa que las mujeres de cualquier edad pueden tener bebés. Los padres también pueden querer diseñar a su descendencia para que tenga ciertos rasgos usando herramientas de edición de genes, dando paso a la noción de un supuesto niño perfecto, según la información de el portal @DailyMail.

El Dr. Hayashi y su equipo crearon recientemente siete ratones con dos padres biológicos masculinos, utilizando células de la piel de un ratón macho para formar un óvulo viable y luego fertilizarlo.

La capacidad de producir espermatozoides y óvulos humanos personalizados en el laboratorio se denomina gametogénesis in vitro (IVG).

Funciona tomando células de la sangre o la piel de una persona y reprogramándolas para que se conviertan en células madre pluripotentes inducidas (células iPS).

En teoría, estas células pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo, incluidos los óvulos y los espermatozoides.

Luego podrían usarse para hacer embriones e implantarse en los úteros de las mujeres.

Los científicos han podido producir óvulos y espermatozoides humanos muy básicos de esta manera, pero aún no han podido producir embriones.

El Dr. Hayashi supuso que tomaría cinco años producir células similares a óvulos de humanos, con otros 10 a 20 años de pruebas antes de que los médicos consideren que el proceso es seguro para usar en las clínicas.

El profesor de la Universidad de Stanford, Henry Greely, dijo a Freethink que estimó que los investigadores necesitarán otros cinco a diez años para llegar a una prueba de concepto confiable, más una década o dos para las pruebas de seguridad.

Jeanne Loring, investigadora del Instituto de Investigación Scripps, dijo que la IVG en reproducción humana le dijo a The New York Times en 2017: «No me sorprendería si fueran cinco años, y no me sorprendería si fueran 25 años». ‘

Significaría que los científicos podrían generar esperma y óvulos para personas infértiles a partir de una de sus células sanguíneas, por ejemplo.

Aproximadamente una de cada 10 parejas en los EE. UU. lucha por concebir, y algunas de ellas son parejas del mismo sexo o padres solteros esperanzados que tienen que depender de esperma u óvulos donados, FIV y, en algunos casos, sustitutos.

Pero todavía hay muchas cuestiones éticas, legales y de seguridad en torno a IVG.

