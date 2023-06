Actriz mexicana estuvo desaparecida por meses y denuncia que fue encerrada y golpeada

Durante el año 2022, Televisa lanzó la exitosa telenovela llamada ‘Mi Secreto’, la cual fue transmitida desde el 12 de septiembre de 2022 hasta el 24 de febrero de 2023. Sin embargo, hubo un acontecimiento que pasó desapercibido para la mayoría: la repentina ausencia de la actriz Laura Vignatti en el proyecto. De un día para otro, dejó de aparecer en la trama sin que se notificara públicamente el motivo de su partida.

El 8 de marzo de este año, la actriz compartió una foto de sí misma con una sonrisa en su rostro y escribió un mensaje sincero y emotivo. En su publicación, la actriz reveló que estaba pasando por un momento difícil y que se sentía vulnerable.

Aunque deseaba poder afirmar que volvía más fuerte, reconoció que no era el caso en ese momento. Sin embargo, transmitió esperanza al reconocer que, a pesar de sus desafíos, estaba agradecida por estar viva y comprometida a superar cualquier obstáculo en su camino. Fue un mensaje de empoderamiento personal y de determinación para enfrentar las dificultades de la vida.



«Llevo cinco meses sin dormir. Poniendo toda la actitud para levantarme y seguir», denunció.

La actriz de la «Mexicana y el Güero» no reveló el nombre de su agresor, pero lo que sí dejó claro es que le hizo un daño inmenso, del cual está intentando recuperarse sin «volver a caer», según publicó Radio Fórmula.

Vignatti aseguró que no le da vergüenza contar todo lo que vivió, por el contrario, sabe que al revelarlo puede ayudar. «A cualquiera puede pasarle… Por más fuerte que parezca», precisó.

Cuando retomó sus redes sociales recordó en una de sus historias la última fotografía que se tomó mientras estaba en plena grabación. Fue precisamente aquí donde reveló más detalles de lo vivido.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela, la cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”, decía la historia que hoy cita Radio Fórmula.

La actriz no reveló el nombre de la persona que la mantuvo aislada y la agredió físicamente.







Pese a todas las publicaciones, la actriz sigue sin revelar el nombre de la persona que la mantuvo alejada de la vida pública y se desconoce si ha procedido de manera legal. Solo alertó en sus historias de lo sucedido para que sirva de apoyo para otras mujeres que estén atravesando una situación similar.

