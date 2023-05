Adamari López quiere abrir su OnlyFans

Fue a principios del mes de abril de este 2023 cuando Adamari López fue despedida de Telemundo, dejando su lugar en el programa “Hoy Día”, tras 11 años de formar parte de esta empresa se anunció su salida a través de una comunicado, por lo que al parecer la conductora está en busca de generar nuevos ingresos y a sus 52 años quiere abrir su OnlyFans.

Al quedar fuera de Telemundo, Adamari López no ha anunciado tener una nueva propuesta laboral, por lo tanto abrir su cuenta de OnlyFans no suena tan descabellado, aunque al tener 52 años de edad algunos de sus fans expresan que no es buena idea, le dicen que ya es señora y no está para eso, pero lo que aseguran que se gana en esta plataforma suena tentador.

Muchos rumores giraron alrededor de la repentina salida de Adamari López de Telemundo, en donde estuvo por más de una década, y es que se dijo que ella no sabía nada de su despido y que se enteró en el momento en el que la empresa lanzó el comunicado, pero al ser multifacética, ya está buscando otras opciones para generar dinero, ¿OnlyFans es la opción?

En un video en sus redes sociales puso sobre la mesa cuál sería una de sus opciones para generar dinero, y es nada más y nada menos que la aplicación de OnlyFans, esto desató controversia entre los usuarios, quienes expresaron sus opiniones con respecto a esta actividad que considera la famosa.

En el video aparece la boricua escuchando una entrevista en donde una mujer que tiene una cuenta de OnlyFans afirma que gana 10 mil dólares en un día, cifra que suena tentadora, a lo que ella reacciona sorprendida y comienza a quitarse la chamarra de mezclilla y se desatora la blusa de su cuello para modelar con poses y gestos seductores, despeinando su melena.

Aunque evidentemente fue uno más de sus videos de humor que le gusta hacer como contenido para sus redes sociales, algunos usuarios sí se tomaron muy en serio la posibilidad de que la actriz se hiciera una cuenta en OnlyFans, por lo que le dijeron que ya no estaba en edad para hacer estas cosas y vender fotos coquetas, “ya eres una señora”, le recordaron.

Cactus24// 28-05-23

