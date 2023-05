Pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión poco antes de aterrizar (+video)

El incidente ocurrió cuando faltaban apenas 656 pies (200 metros) para que el Airbus A321-200 de Asiana Airlines tocase la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Daegu, a 149 millas (240 kilómetros) al sureste de Seúl.

Según la aerolínea, el pasajero «abrió la puerta manualmente tocando la palanca». El vuelo nacional transportaba 200 personas.

Las imágenes de video aparentemente tomadas por una persona a bordo y publicadas en las redes sociales mostraban el cabello de los pasajeros siendo azotado por el aire que ingresaba a la cabina.

Nueve personas fueron trasladadas al hospital después del aterrizaje, dijo Asiana, y agregó que no hubo lesiones ni daños importantes.

Luckily the airplane landed safely. #Asiana Airlines #A321 lands safely at Daegu Airport in #SouthKorea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/klnsZoqGwL

— David 747 (@HosseinAmani5) May 26, 2023