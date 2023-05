Congreso de Perú declara «persona non grata» a López Obrador

El Congreso de la República de Perú declaró este jueves ‘persona non grata’ al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus «inaceptables declaraciones» en contra de su par peruana Dina Boluarte, y por no traspasar la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico.

Con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, el pleno del Parlamento aprobó la moción de repudio a las palabras de López Obrador, por lo que instan al Gobierno de Boluarte a tomar «las acciones necesarias» para que el líder izquierdista «no ingrese al territorio nacional».

El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso elevó esta medida al pleno tras autorizarla con 11 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra.

Al día siguiente, el jefe de Estado mexicano agradeció a los congresistas, a quienes acusó de ser una «minoría rapaz» que manda en Perú, por esta nominación.

«Muchas gracias por declararme ‘persona non grata’, me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, me produciría vergüenza», dijo en su habitual conferencia de prensa matutina.

Segundo presidente

A mediados de febrero el Parlamento peruano designó ‘persona non grata’ al dignatario colombiano Gustavo Petro, quien tampoco reconoce a Boluarte y considera que el expresidente Pedro Castillo está privado de libertad de forma injusta.

En esa ocasión, 72 congresistas se pronunciaron a favor, 29 en contra y siete se abstuvieron.

El primero que fue rechazado por el órgano legislativo fue el exmandatario boliviano Evo Morales, en enero pasado, por sus «constantes incitaciones en la política nacional que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur».

Cactus24 25-05-23

