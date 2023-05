Niños «envidiosos» rociaron gasolina y quemaron vivo a compañero de judo

Una estrella de judo de 11 años fue quemada viva después de ser «rociada con gasolina » y encerrada en un cobertizo que fue incendiado por niños mayores «envidiosos».

Albert Umbetyarov quedó atrapado en un cobertizo en un bosque en la región de Dubovaya Roschcha de Moscú después de una discusión el viernes, confirmaron las autoridades de investigación rusas.

Un testigo le dijo a Argumenti que los atacantes habían «usado bates para golpearlo hasta dejarlo casi inconsciente» antes de «rociarlo con gasolina» y encerrarlo en un cobertizo que prendieron fuego.

Según los informes, los atacantes tenían entre 13 y 15 años, y el horror fue captado por la cámara por un grupo de niñas que, según se dice, subieron las imágenes y las transmitieron en línea.

Otro testigo dijo que Albert fue atacado «por envidia» como un exitoso atleta de judo que «lo estaba haciendo mejor que ellos».

Un grupo de niños de 6 y 7 años de edad serían quienes avisaron a varios adultos sobre lo que ocurría.

No pudieron salvar al niño

Luego, uno de los adultos que estaban en el lugar, encontró la escena, pero no pudo hacer nada para salvar a Albert. «A las 7 de la tarde me llamó llorando. Me dijo: ‘Mi amigo murió calcinado en el cobertizo’. Fui allí, vi las llamas. No había nadie a quien rescatar en ese momento», explicó el padre de uno de los niños.

Varios hombres con palas intentaron atravesar las llamas y salvar al niño, pero ya era demasiado tarde.

El entrenador de judo del niño, Alexander Tvanba, dijo que Albert era «inteligente y muy pacífico, no ofendería a una mosca».

«El 19 de mayo de 2023, los niños durante una pelea encerraron a un niño dentro de un cobertizo, cerraron el cobertizo desde afuera y clavaron la puerta. Luego comenzó un incendio. Según los hallazgos preliminares, el fuego comenzó dentro del cobertizo. Los niños no podían abrir la puerta y pidieron ayuda. Cuando llegó la ayuda, el cuerpo del niño fue encontrado dentro del cobertizo quemado», explicó el jefe del comité, Alexander Bastrykin.

