Misión privada llega a la Estación Espacial Internacional con dos saudíes a bordo

El vuelo fletado de SpaceX llegó al laboratorio en órbita menos de 16 horas después de despegar de Florida. Los cuatro invitados pasarán allí poco más de una semana, antes de regresar a la Tierra en su cápsula.

El acoplamiento de 270 millas de altura (430 kilómetros de altura) sitúa la población de la estación espacial en 11, lo que representa no solo a Arabia Saudita y los EE. UU., sino también a los Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

«Esto muestra cómo el espacio une a todos», dijo la primera mujer astronauta de Arabia Saudita, Rayyanah Barnawi, investigadora de células madre. «Voy a vivir esta experiencia al máximo».

El piloto de combate saudita Ali al-Qarni dedicó la visita a todos en casa. «Esta misión no es solo para mí y Rayyanah. Esta misión también es para las personas con ambiciones y sueños».

El gobierno saudí está pagando la cuenta multimillonaria de ambos.

The historic moment of astronaut Sultan AlNeyadi welcoming his Saudi colleagues Ali Alqarni and Rayyanah Barnawi after they reached the International Space Station. pic.twitter.com/Vo3Ku7Jspq

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) May 22, 2023