El indignante video viral de una latina que fue abofeteada por su jefe en EEUU por rayar gabinete

Un video reciente que muestra a un hombre abofeteando a una mujer e insultándola repetidamente provocó reacciones en las redes sociales alegando la falta de respuesta de la policía de Phoenix, quien arrestó y luego liberó al hombre luego del asalto grabado.

La policía identificó al hombre como Brent Michael Hospelhorn, de 46 años. Los registros en línea muestran que Hospelhorn es propietario de una empresa de construcción llamada BPH Construction LLP.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 12:30 p.m, dijo la policía. El video muestra a Hospelhorn usando un lenguaje grosero y actuando agresivamente hacia una mujer que, según él, raspó algunos gabinetes dentro de una propiedad en construcción.

La migrante, madre de tres niños, dijo que el contratista no le permitió explicarse sobre lo ocurrido. “Ni siquiera me dejó hablar”, relató la joven, quien fue agredida durante varios minutos por el hombre.

Al respecto, la trabajadora afirmó que todavía no logra “asimilar” lo ocurrido y lamentó que no pudo hacer nada.

“Simplemente, se me vino encima, me comenzó a hablar fuerte y a apuntar. Me escupió la cara cuando hablaba, me insultó muchas veces. Todavía no logro asimilarlo. Me duele y me da mucha impotencia porque me bloqueé y no hice nada en ese momento”, expuso la mujer identificada como Guadalupe.

Usuarios de las redes sociales exigieron saber por qué no estaba en la cárcel, ya que acusaron a la policía de falta de acción.

La policía emitió el miércoles un comunicado de que los usuarios de las redes sociales estaban difundiendo una «narrativa inexacta» y que las afirmaciones de «falta de acción» de su parte eran falsas. Hospelhorn no fue reservado en una cárcel, pero la policía dijo que el hombre está siendo «recomendado por cargos».

‘¡Deja! Sal de mi edificio ahora mismo”, grita mientras señala con el dedo a la persona que graba el video.

Una mujer a un lado dice en voz baja ‘no’ y un Hospelhorn enfurecido se acerca y la abofetea, gritando ‘tú f****** b*tch’.

Es difícil ver cómo reacciona la mujer después, porque la cámara enfoca a Hospelhorn mientras se aleja.

En el video original publicado en TikTok dice ‘nadie puede tratarte así, incluso si es el dueño simplemente porque el gabinete estaba rayado’.

Luego se ve a Hospitalhorn en el video gritando a los trabajadores sobre los rasguños en los gabinetes mientras se arrodilla para inspeccionarlos.

Él le dice a la persona detrás de la cámara que puede seguir grabando todo lo que quiera, y agrega: «Eres un maldito pedazo de mi#$da sin valor».

