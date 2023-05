Claudio Fermín: Urge una reingeniería del Estado

El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, dijo que no hace falta que se realicen elecciones para buscar un cambio y “hoy también es tiempo para el cambio político” porque urge una reingeniería del Estado.

Alegó que, por ejemplo, la reingeniería es necesaria para que haya aumentos de salarios.

Fermín expresó que no cree que el presidente Maduro no quiera aumentar más los ingresos de los trabajadores, pero que el problema es que no hay voluntad política y no hay condiciones, pues hacerlo quebraría al Estado.

Indicó que la razón de los bajos sueldos es la escasa producción, la baja producción petrolera en un país monoproductor y un bloqueo. Y todo esto dentro de un Estado hipertrofiado.

Fermín declaró que la grave corrupción que sufre el país no niega que se impidió que otro dinero llegara al país y el discurso polarizador “es una engañifa”. Agregó que hay que combatir el bloqueo y también a la corrupción.

Cactus24 16-05-23

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook