Actriz de Pedro El Escamoso asegura que fue secuestrada por extraterrestres

La actriz colombiana Sandra Reyes, conocida por su papel en la telenovela “Pedro el escamoso”, contó por primera vez que “hace muchos años” tuvo una experiencia con extraterrestres cuando estos la secuestraron en una nave espacial.

“Hace mucho, la verdad, hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, yo pensaba que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque ¿Quién me iba a creer?, pero sí, hace muchos años me subí a uno”, dijo Reyes al programa ‘Buen Día’.

Además, la artista cree en la existencia de varios tipos de extraterrestres, “algunos no tan chéveres que siempre han estado acá” y son los responsables de ocasionar miedo, lo que hace que “nosotros no despertemos” y los otros “vienen a ayudarnos en este proceso que ellos saben que ha sido muy caótico”.

FAMOSA ACTRIZ COLOMBIANA CONFIESA QUE FUE SECUESTRADA POR EXTRATERRESTRES La reconocida actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su papel de la doctora Paula Dávila en "Pedro, el escamoso", sostuvo que fue abducida por presuntos #extraterrestres. pic.twitter.com/3x9EsToZr6 — Realidad OVNI (@RealidadOvni_LA) May 9, 2023

“Los otros extraterrestres son realmente nuestros hermanos que son los que saben que nosotros estamos aquí en este reality tan impresionante, ellos siempre han estado ahí, ellos están ahí, o sea, para nadie es un secreto que se han empezado aparecer cada vez más los ovnis… y de hecho creo que está muy cerca el día en el que se van aparecer ¡muchos!”, continuó.

Sandra Reyes fue una de las actrices más populares por su exitosa carrera que fue catapultada con su participación en “La mujer del presidente” en 1997 y con su papel protagónico en “Pedro el Escamoso”.

En 2020, Sandra se abrió públicamente sobre la crisis económica que atravesaba por no conseguir trabajo en su rubro.

Cactus24 (14-05-2023)

