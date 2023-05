Abrirán la represa de río Bravo para evitar que los migrantes pasen hacia EE.UU.

Pese a que, con el fin del Título 42, las medidas para los migrantes serán más drásticas, cientos de personas siguen intentando cruzar el río Bravo para poder llegar a los Estados Unidos, mientras las autoridades refuerzan la zona de cruce en la frontera sur.



NTN24 reporta que desde este jueves, cientos de migrantes que se encuentran varados en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, no han dejado de lanzarse al río Bravo con la intención de llegar hacia la unión americana.



Ante esto, las autoridades en Texas hicieron un llamado a todos los migrantes para que eviten transitar por este río, advirtiendo de la reapertura de represa Caballo que puede aumentar el nivel del caudal.



Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas, coordinada por la Oficina de Recuperación de Estados Unidos, la represa será abierta este viernes y se espera que el agua llegue a la zona de El Paso, en Texas, la próxima semana.



Todavía no se tiene muy claro cuánta cantidad de agua podría liberarse y mucho menos qué tanto se verían afectados los niveles del río Bravo tras la reapertura de la represa.



Para evitar que los migrantes continúen lanzándose al río Bravo, las autoridades estadounidenses han instalado alambre de púas alrededor de la ribera.



Chris Olivarez, teniente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, comentó que “les decimos en español que esta no es un área para cruzar (…) es muy peligroso. Si van a pedir asilo, vayan a los puertos de entrada, donde es mucho más seguro y está mucho más controlado”.



Decenas de migrantes mueren cada año, según aseguran algunos, por los remolinos que se forman por debajo de las “calmadas” aguas.



Pero el río no es la única preocupación, pues tras cruzarlo, los caminantes se entregan a las autoridades, quienes serán los encargados de definir su suerte; mientras a algunos los expulsan, otros son elegidos para obtener asilo.

CACTUS24 12-05-23

