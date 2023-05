Huelga de guionistas congela la precuela de Juego de Tronos

La escritura de una próxima precuela de «Game of Thrones» para el servicio de transmisión Max de Warner Bros. Discovery se detuvo cuando miles de escritores de cine y televisión realizaron una huelga de casi una semana en Hollywood.

El autor de «Game of Thrones», George RR Martin, en una publicación de blog el lunes, dijo que la sala del escritor de «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» fue «cerrada durante la huelga» por el Sindicato de Escritores de América. (WGA).

La WGA se declaró en huelga el 2 de mayo después de no poder llegar a un nuevo acuerdo laboral con salarios más altos de los estudios de Hollywood como Netflix Inc y Walt Disney Co. Los estudios han dicho que hicieron una oferta «generosa» para aumentar la compensación.

Los programas de entrevistas nocturnos se apagaron de inmediato, y siguieron algunas series de televisión y películas. La última temporada del éxito de Netflix «Stranger Things» fue pausada. La película de Marvel «Blade», protagonizada por Mahershala Ali, cerró justo antes de que comenzara la filmación.

«The Hedge Knight» fue promocionado por los ejecutivos de Warner Bros. el mes pasado como uno de los programas principales en desarrollo para Max, el nuevo nombre de lo que había sido HBO Max.

La serie está ambientada 100 años antes de los eventos de «Game of Thrones», una época en la que la línea Targaryen tiene el Trono de Hierro, y se centra en un joven caballero y su escudero.

Warner Bros. no ha anunciado una fecha de estreno para «The Hedge Knight».

Martin dijo que la segunda temporada de «House of the Dragon», otra precuela de «Game of Thrones», comenzó a filmarse en abril y continuaría en Londres y Gales.

Los ocho episodios ya han sido escritos y revisados, dijo.

Martin también expresó su «apoyo total, completo e inequívoco» a la WGA.

No está claro cuánto durará la huelga. No se han programado nuevas conversaciones entre la WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el grupo que negocia en nombre de los estudios.

Cactus24// 10-05-2023



