Revelan la causa de muerte del actor Ray Liotta

A un año del fallecimiento del actor Ray Liotta, ahora se revela la causa de su muerte. La estrella de Goodfellas murió como resultado de problemas con su corazón y su sistema respiratorio, según documentos obtenidos por TMZ.

El actor de 67 años murió mientras dormía en República Dominicana el 26 de mayo del 2022. Según estos documentos, tenía edema pulmonar (una acumulación de líquido en los pulmones), una insuficiencia cardíaca aguda y problemas respiratorios. El actor padecía arteriosclerosis.

Su muerte fue clasificada como «natural y no violenta», según TMZ. Liotta estaba grabando la película Dangerous Waters, su última actuación. También había actuado recientemente en The Many Saints of Newark y en la serie de Prime Video Hanna. El reconocido histrión estaba comprometido con Jacy Nittolo y tiene una hija, Karsen Liotta, de 24 años.

CACTUS24 08-05-23

