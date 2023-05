Rihanna rompió un nuevo récord: Su presentación en el Super Bowl es la más vista de la historia

Rihanna ha vuelto a hacer historia gracias a su icónico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Mientras que la futura mamá de 35 años ha estado ocupada arrasando con su elegante estilo de maternidad , también ha estado haciendo historia sin esfuerzo.

De acuerdo a Billboard , el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII de Ri Ri es oficialmente el espectáculo de medio tiempo más visto de todos los tiempos.

La presentación en vivo del artista Anti, según un informe ajustado de Nielsen, atrajo a 121,017 millones de espectadores.

El espectáculo de Ri Ri ahora ha superado la actuación de Katy Perry en 2015, que anteriormente ostentaba el récord con 121 millones de espectadores.

El set de la nativa de Barbados fue la primera vez que subió al escenario en casi cinco años.

Durante su actuación icónica, Rihanna no solo anunció su segundo embarazo , sino que también interpretó varios de sus éxitos número uno, incluidos Only Girl (in the World), We Found Love y Rude Boy.

Después de su espectáculo de medio tiempo, la cantante continuó su regreso al escenario con una emotiva interpretación de su canción nominada al Oscar, Lift Me Up, en los Premios de la Academia de este año.

