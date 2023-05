Matthew Lawrence destapa escándalo de acoso: “Si me hubiera quitado la ropa, habría trabajado en una película de Marvel”

El actor Matthew Lawrence habló en el último episodio de su podcast «Amor fraternal» sobre su propia experiencia de acoso sexual en Hollywood, y compartió que fue despedido de una agencia después de negarse a desnudarse para un director involucrado en un proyecto de Marvel.

El actor de 43 años contó su experiencia durante el episodio del viernes, donde él y sus coanfitriones, los hermanos y compañeros actores Joey y Andrew Lawrence, profundizaron en el lado oscuro de la industria del entretenimiento de Hollywood.

«Hubo muchas veces en mi vida en las que me propusieron obtener un papel importante», dijo Lawrence en el podcast. «Perdí mi agencia porque fui a la habitación de hotel, a la que no puedo creer que me enviaran, de un director ganador de un Oscar muy destacado que apareció en bata, me pidió que me quitara la ropa. y dijo que necesitaba sacarme unas Polaroids».

Lawrence agregó: «Y luego, si hiciera X, Y y Z, sería el próximo personaje de Marvel. No hice eso, y mi agencia me despidió porque dejé la sala de este director».

Lawrence continuó alegando que su agencia, cuyo nombre no reveló, finalmente lo despidió por irse.

Dentro del contexto más amplio de la conversación del movimiento #MeToo en el podcast, Lawrence comentó sobre la prevalencia en Hollywood de personas con poder que «usan su poder para influir en alguien más».

«Lo único que es muy interesante y de lo que no se habla lo suficiente en el Movimiento #MeToo es cómo esta es una calle de dos vías», dijo Lawrence. «De hecho, es una calle de tres, tal vez de cuatro vías».

Lawrence continuó afirmando que hay un pequeño porcentaje de hombres en Hollywood que han sufrido acoso sexual, diciendo que hay un «doble rasero» cuando se trata de hombres que admiten que estuvieron sujetos a tales circunstancias. Se centró específicamente en el actor Terry Crews y sus acusaciones de que un agente lo manoseó en una fiesta de Hollywood.

Cactus24// 01-05-2023





Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook e Instagram