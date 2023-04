Reportera de ESPN fue despedida por insultar a una colega venezolana

De acuerdo con el New York Post, los hechos ocurrieron en el Yankee Stadium previo al duelo entre los Yankees y Angels. Las reporteras esperaban a Aaron Judge para entrevistarlo, sin embargo, Marly Rivera e Ivón Gaete no llegaban a un acuerdo para saber quién realizaría la entrevista y empezaron a discutir.

“Previo al juego Yankees-Angels, Rivera y su colega Ivón Gaete tuvieron un desacuerdo cuando Gaete llegó para intentar entrevistar a Judge. Rivera dijo que ella pidió el tiempo con el capitán de los Yankees, pero Gaete la ignoró”, recupera el New York Post.

Here's video of the Marly Rivera / Ivón Gaete incident from April 18th at Yankee Stadium — while Aaron Judge stood just feet away, signing autographs for a group that included kids. pic.twitter.com/TPDg6SJ496

— michael j. babcock (@mikejbabcock) April 27, 2023