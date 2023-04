Esta hermosa historia de amor tiene como protagonistas a doña Rufina Ibarra, de 70 años, y a Juan Ramón Portillo, de 27 años. La pareja ya convive en una modesta vivienda en el barrio San José, en el Departamento de San Pedro (Paraguay).

Doña Rufina comentó que a través de mensajes vía celular conoció a su amado, debido a que ella era locutora de la radio 89.9 Corazón del Norte y Juan pidió su número. Recordó que mensajeaban constantemente, el joven le mandaba sus fotografías, luego de un mes fue a visitarla y 30 días después de aquel encuentro ya fue a vivir con ella.

«Así el amor comienza y en el amor no hay edad. Entendernos y respetarnos en algo muy grande. En las buenas y en las malas estamos juntos, trabajamos juntos para llevar el pan de cada día», expresó.

Aseguró que el joven tiene permiso para ir a encuentros deportivos porque «todos tienen derecho a divertirse». Dijo que no le importa lo que pueda decir la gente porque lo que «ellos sienten es amor puro».

Manifestó que no existe ningún interés económico por parte de su pareja, porque los dos son humildes. Trabajan de macateros vendiendo ropas usadas, entre otras cosas.

La pareja, que tiene una diferencia de 43 años de edad, decidió oficializar su unión tras 7 años de relación amorosa, y aunque no contaban con suficientes recursos económicos, recibieron todo lo que necesitaban a través de los regalos sus vecinos y autoridades locales, según relató Ibarra a la radio.

Una historia de amor bastante peculiar 👀 ♦️ Doña Rufina y Juan Ramón se casarán con 43 años de diferencia. ♦️ Ella tiene 70 años, recién cumplidos, y él solo 27 años. Dicen que la edad no afecta para su amor.#NPY pic.twitter.com/qIG93jW7PZ — NPY Oficial (@npyoficial) April 18, 2023

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, comentó la novia.

La municipalidad ofreció un espacio para la ceremonia, con 60 mesas y 3.000 bocadillos, a la que se sumaron 7 agrupaciones musicales que se ofrecieron para animar la velada, según reseña el diario Última Hora.

De igual manera, las autoridades solicitaron el apoyo policial para garantizar la seguridad en el evento debido a la gran cantidad de invitados.

Además, la municipalidad está tramitando la entrega de un terreno para que puedan construir su casa propia.

