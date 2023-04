Miembros de secta religiosa murieron de hambre: pastor los convenció de que verían a Jesús

Otros once seguidores de la Iglesia Good News International, dirigida por Makenzie Nthenge, fueron trasladados al hospital, tres de ellos en estado crítico, luego de ser rescatados el viernes en el bosque de Shakahola, cerca de la ciudad de Malindi.

La policía dijo que temía que se descubrieran más víctimas.

«El pastor está bajo arresto después de que se entregó porque sabía que lo estábamos buscando», dijo Charles Kamau, jefe de investigaciones criminales del subcondado de Malindi.

Fue detenido, antes de una comparecencia ante el tribunal prevista para el lunes.

La policía allanó el bosque en la costa de Kenia el viernes después de recibir informes de «ciudadanos ignorantes que mueren de hambre con el pretexto de conocer a Jesús después de que un sospechoso, Makenzie Nthenge, pastor de la Iglesia Good News International, les lavara el cerebro».

MALINDI 4 Die,11 Hospitalised After Being Duped Into Fasting To Death By Malindi Pastor.Police in Malindi,Kilifi rescued 11 people who were allegedly manipulated into fasting until death by zealot pastor Paul Makenzie Nthenge. Winnie odinga #NikujaribuTu Central Malindi Samidoh pic.twitter.com/466BlG4qaj

Los cuatro muertos aún no han sido identificados.

Los 11 llevados al hospital eran siete hombres y cuatro mujeres de entre 17 y 49 años, según el informe.

Se esperaba que los investigadores continuaran su búsqueda en el bosque de Shakahola el sábado en medio de informes de una posible fosa común donde se podría enterrar a otros seguidores.

Fasting To Meet Jesus.

4 dead, 11 hospitalized after police rescue some Good News International Church menbers from a forest near Malindi in Kilifi, Kenya, where they were fasting and waiting to "meet Jesus" as their Pastor Paul Makenzie Nthenge instructed them. pic.twitter.com/XiYDpfWbfe

