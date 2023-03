Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always llega a Netflix en abril

Después de anunciar el especial del 30 aniversario en enero, Netflix reveló el tráiler oficial de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always , que reúne a varios miembros del elenco de la serie original para una aventura más, este tráiler comienza con un robot de Rita Repulsa que mata inmediatamente a la Yellow Ranger.

La Yellow Ranger en este caso es Trini Kwan, cuya actriz, Thuy Trang, murió trágicamente en un accidente automovilístico en 2001, por lo que tiene sentido sacar a Trini de Once & Always . Y como se informó anteriormente, la serie también agrega al actor Charlie Kersh como Minh, la hija de Trini. Parece que toda la estructura de la trama de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always gira en torno a recordar y honrar a Thuy Trang.

Más allá de eso, el tráiler oficial de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always trata sobre viejos Rangers que se unen para evitar que Rita Repulsa en su nuevo cuerpo de robot viaje en el tiempo para matar a los Rangers antes de que puedan convertirse en una amenaza para ella. Luego luchan contra monstruos, siendo el lugar más destacado el Centro Juvenil Angel Grove.

El especial del 30 aniversario Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always se estrena en Netflix el 19 de abril de 2023.

Cactus24 27-03-23

