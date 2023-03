Hombre que «murió» y luego volvió a la vida : «no hay luz al final del túnel»

Un hombre que «murió» y luego volvió a la vida contó cómo es la muerte y dijo que «no hay luz al final del túnel» cuando mueres, escribe el Mirror.

Kevin Hill, de 55 años, tiene calcifilaxis, una enfermedad grave e inusual en la que el calcio se acumula en los pequeños vasos sanguíneos de los tejidos de la piel. El hombre dice que su piel muerta, que fue causada por las ampollas, comenzó a carcomer su piel viva, lo que significaba que tenía un dolor insoportable constante.

Las cosas se pusieron tan mal que sangró, perdiendo una gran cantidad de sangre, y su corazón se detuvo en un punto. Los médicos finalmente pudieron revivirlo contra viento y marea.

El hombre llamado el “hombre milagroso”

Ahora se ha recuperado por completo y ha sido apodado el “hombre milagroso”. Compartió su experiencia de “morir” y luego volver a la vida, diciendo que en realidad fue una experiencia pacífica y que sabía que había muerto.

Kevin, un escritor de Derby, Derbyshire, dijo: “No estaba mirando mi cuerpo, pero estaba separado de mi cuerpo. Era como si estuviera en el reino de los espíritus: estaba consciente de lo que estaba sucediendo pero tenía mucha paz. Sabía que estaba sangrando. Sabía que era serio. El personal seguía entrando y saliendo del salón tratando de detener el sangrado”.

Kevin dijo que vio a los médicos desde un costado mientras intentaban salvarlo.

“Sabía que estaba muerto. Me separaron de mi cuerpo. Entonces simplemente me acosté y me desperté, vivo, y el sangrado se detuvo. Sabía que no era mi hora de morir. La situación me hizo reorientar mis prioridades “Cuando salí del hospital, el ambiente en mi familia cambió radicalmente. Me volví más resistente. Sé que puedo recuperarme”, agregó el hombre.

Detalles sobre la enfermedad

En el verano de 2021, las piernas de Kevin comenzaron a hincharse porque retenían exceso de agua. Fue a los médicos varias veces pero se desanimó, dijo. Finalmente, Kevin consiguió una cita en la unidad de cuidados coronarios de Derby y lo remitieron al Derby Royal Hospital en cuestión de horas.

“Así comenzó mi período de un año en el hospital. Me dieron medicina para quitarme la retención de líquidos. Después de que pasó todo, me dijeron que había perdido 65 kg de agua”, dijo.

La retención de agua fue causada por la válvula cardíaca de Kevin. Por ello, se sometió a una operación en enero de 2022.

“Después de esta operación me enfermé de calcifilaxis. Luché contra la enfermedad durante meses. La piel me estaba comiendo. Durante tres días me sangraron las piernas. El sangrado simplemente no se detenía”, dijo Kevin.

¿Cuál es la condición del hombre

Kevin perdió tanta sangre que su corazón se detuvo. Estuvo sin vida durante varios minutos, hasta que los médicos lograron reanimarlo. Desde entonces, se ha recuperado casi por completo y ahora está en casa con su esposa Camille Hill, de 52 años.

“Estoy en la fase final de recuperación. Todavía tengo algo de dolor en la pierna derecha, pero está lejos de ser lo que era. Estuve llorando durante horas”, confesó el hombre.

“Todos dijeron que debería estar muerto”, agregó.

