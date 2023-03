Mujer de 83 años gana la lotería y paga la hipoteca de 30 familiares

Marie McCarthy, se volvió viral al tomar la decisión de pagar las hipotecas de sus familiares.

La abuela ganó la lotería con un boleto ganador que fue el regalo de cumpleaños de su nieto, Jeff, en enero pasado.

Según la reseña del portal Mag, McCarthy proviene de una familia numerosa, muchos de los cuales la acompañaron a recibir el premio.

Marie McCarthy of New Waterford, N.S. is the long-anticipated winner of a $31 MILLION Lotto Max jackpot. This also marks the largest lottery prize ever in Nova Scotia and in the Maritimes. pic.twitter.com/YoAJKlaeef

— Atlantic Lottery (@AL_Lottery) March 9, 2023