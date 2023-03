Ben Affleck reveló la razón por la que se veía aburrido en los Grammy

Hace unos meses Ben Affleck fue protagonista de algunos memes por su expresión durante los premios Grammy donde asistió junto a Jennifer Lopez. La expresión del actor cuando los pusieron enfocaron fue de cansancio, por lo que se pensó que no quería estar en el evento; no obstante, aseguró que simplemente no se dio cuenta de que los estaban grabando.

Durante semanas se especuló que la relación entre el protagonista de Batman y Jennifer Lopez tuvieron una crisis y algo que confirmaría esto habrían sido las caras de él durante los Grammy, en febrero.

Y es que mientras que él se mostró aburrido, los pasaron en vivo durante la premiación, además, los captaron supuestamente discutiendo a causa de que él habría tomado demasiado alcohol.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Affleck desmintió todos los rumores sobre que habría estado aburrido en los Grammy. Según dijo, sus expresiones se debieron a que no reconocía a algunos artistas.

Ya que le costó trabajo “seguir el ritmo” de la premiación y de cada número, comentó que simplemente le preguntó a la intérprete de On the floor quién estaba en el escenario y continúo disfrutando de los Grammy, por lo que su cara era de no saber quién cantaba.

Asimismo, explicó el “regaño” de su esposa; según compartió, lo habrían captado en un momento en el cual no esperaba estar en vivo y había planeado aparecer en cuadro, dejando su lugar para el presentador, Trevor Noah.

La respuesta de JLo fue una advertencia, porque no quería que la dejara ya que fueron como esposos, de ahí que surgiera el rumor de que se molestó.

“La pasé bien en los Grammy. Iba mi esposa y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido (…) Nos estaban encuadrando en esa toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: ‘Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella dice: ‘Será mejor que no te vayas’. Eso es una cosa de marido y mujer”, recordó el actor.

Cabe recordar que cuando fueron captados por la cámara en el momento que explica el protagonista de Aguas profundas, él aparentemente intentaba darle un beso a su esposa, pero ella se volteó y le murmuró al oído. Ambos lucieron molestos, pero notaron que Trevor Noah estaba cerca de ellos y pusieron toda su atención en él.

Acerca de las especulaciones acerca de un posible problema de consumo de alcohol, Ben confesó que ha ido a otras premiaciones enojado, ebrio o se ha aburrido y en ninguna de esas veces la gente se ha dado cuenta, pero en esta gala, en la que tenía buen humor y estaba disfrutando, lo señalaron por poner una mala cara, reseña Infobae.