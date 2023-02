Pablo Montero desmiente denuncia en su contra por presunto abuso sexual

Pablo Montero concedió una entrevista para el programa Hoy para aclarar, de una vez por todas, su situación legal.

Para comenzar, explicó que se encontraba de vacaciones con sus hijas cuando comenzó a correr la información: “Me entero de la publicación y la verdad me molestó muchísimo. Lo que sale en la portada de la revista TVYNovelas es falso porque la misma fiscalía emitió un comunicado en su página oficial para recalcar que era una mentira”.

Y es que dicho medio de circulación nacional dio a conocer que habrían sido dos mujeres menores de edad originarias de Tapachula, Chiapas, quienes habrían levantado una denuncia en contra del intérprete de regional mexicano por su participación en presuntos actos de abuso sexual que habrían ocurrido hace varios meses. Incluso, se mencionó que las supuestas víctimas acudieron ante las autoridades de manera inmediata, pero la información se hizo pública hasta ahora.

Durante la entrevista telefónica con el matutino, Pablo Montero contó que hace unas semanas estuvo en Chiapas, pero no para ofrecer un show, sino para participar en una reunión. Tras conversar con las personas que visitó, todos se trasladaron a un lugar público donde tuvo una inesperada interacción con algunos fans, quienes al reconocerlo se acercaron para pedirle una fotografía.

“No la conozco, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, me pidieron fotos varias personas y una de las personas era ella”, comentó.

De esta manera, Pablo Montero dejó entrever que solamente se trata de una mujer acusándolo por abuso sexual. Asimismo, aseguró que no conoce la identidad de la persona que levantó la denuncia en su contra y negó haber llegado a un arregló con alguien para que no se conociera dicha información, señalando así que no ha tenido ningún tipo de contacto con la presunta víctima.

El protagonista de El último rey explicó que hasta el momento no ha sido notificado sobre un proceso legal en su contra y tampoco hay una orden de aprehensión, pero sí está abierta una carpeta de investigación.

“No hay ninguna orden de aprehensión, yo estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy terminando un disco que vamos a lanzar y obviamente también me he puesto en contacto con mi abogado, siempre cuando hay una situación de esta índole siempre hay una persona que me representa legalmente”, agregó.