Britney Spears aún no se siente lista para volver a cantar

Hacia el final de su tutela legal, la princesa del pop se negó a seguir actuando en Las Vegas -o en cualquier otro lugar- porque se sentía explotada por las personas que debían velar por su bienestar, pero un año después de recuperar el control sobre su vida pareció recuperar la ilusión por la música y publicó un sencillo con Elton John titulado ‘Hold Me Closer’, que remasteriza varios clásicos del cantante.

Britney no había lanzado ningún tema inédito desde 2016, así que esa colaboración avivó las esperanzas de sus fans de que por fin estuviera preparada para retomar su carrera. Sin embargo, todo apunta a que tendrán que seguir esperando porque ella no se sienta lista para volver a cantar en directo a nivel puramente técnico.

Este lunes Britney ha publicado en Instagram una versión acapella de su tema ‘Oops!… I Did It Again’, que batió récords en 2000, y el resultado final no termina de convencerla. «La mayor parte de esto suena bastante plano… pero me gustó hacerlo de nuevo», ha reconocido.

Fiel a su personalísimo estilo en las redes sociales, Britney ha divagado bastante en ese mensaje para dirigirse, en primer lugar, a su madre Lynne, con quien mantiene una relación bastante complicada, y recordarle que sigue siendo una estrella. También ha dedicado unas palabras a los detractores que siempre están listos para criticarla y a sus incondicionales admiradores.

«Oh, besenme el cu**. Y no pierdas la clase, preciosidades», ha afirmado.