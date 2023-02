Lili Estefan crea polémica por comentario sobre la dueña del Miss Universo: “Biológicamente es hombre”

La presentadora cubana Lili Estefan desató una polémica en los últimos días por un comentario que hizo sobre el género de la dueña del Miss Universo, Anne Jakkaphong.

La presentadora del programa “El Gordo y la Flaca” se refirió a la empresaria tailandesa diciendo que “biológicamnete es un hombre”, lo que causó una gran cantidad de críticas en las redes sociales.

“Yo la estaba viendo, biológicamente creo que la dueña del concurso es un hombre”, dijo Lili Estefan.

Cuando hizo el comentario, su compañero Raúl Molina, trató de corregir su mala expresión, negando que se tratara de un hombre: “No, no, es mujer”, dijo con dudas de lo que se estaba comentando.

A esto la presentadora del programa “El Gordo y la Flaca” comentó: “Bueno, se viste como mujer, pero biológicamente todavía es un hombre”

Adicional a eso Lili Estefan, dijo que no entiende muy bien de qué se trata eso, para no adentrarse en el tema: “y no entiendo tampoco qué es eso, porque… Bueno, todavía no lo entiendo”, dijo la cubana.

Su comentario fue criticado inmediatamente por unos y apoyado por otros, pero esto hizo prudente que la presentadora pidiera disculpas públicas, y envió un cálido mensaje de amor y cariño a los integrantes de la comunidad de transgéneros.

“Primero quiero resaltar a esta nueva dueña del concurso, porque es un reflejo total de los logros que están alcanzando y también quiero aprovechar este momento para mandar una disculpa con todo mi amor y mi cariño a toda esa comunidad que tanto quiero. Quiero que sepan que mi gordo bello y yo personalmente, que este [programa] siempre será su hogar como lo fue para ‘Cachita’ por tantos años”, dijo en el programa “El Gordo y la Flaca”./AlbertoRodNews

CACTUS24 07-02-23

