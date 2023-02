Pareja iraní se enfrenta a 10 años de cárcel por bailar en la calle

Astiyazh Haqiqi, de 21 años, y su prometido, Amir Mohammad Ahmadi, de 22, publicaron un video de ellos bailando juntos en público frente a la Torre Azadi en Teherán , también conocida como la «Torre de la Libertad».

El tribunal los condenó por los cargos de » fomentar la corrupción y la prostitución pública «, así como de «colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el establecimiento», informó la BBC.

Bloggers Astiyazh Haghighi, 21, fiancé Amir Mohammad Ahmadi, 22, violently taken by IR agents 3 months ago from their home after posting video online showing them dancing on the street in Tehran, sentenced to 10.5 years in prison on sham security charges. #IRGCterrorists @amnesty pic.twitter.com/uBCcBsPmWV

— Ali Javanmardi (@Javanmardi75) January 31, 2023