Candidato ecuatoriano tachó la homosexualidad como una «plaga»

La última semana de campaña electoral en Ecuador arrancó este 30 de enero. Múltiples candidatos alistan sus respectivos cierres de campaña y tratan de captar el mayor número de votos para este 05 de febrero, sin embargo, no todos han caído bien.

El candidato a la reelección del cantón Pujilí, Luis Ugsha, protagonizó este pasado fin de semana un acto de homofobia en sus declaraciones hacia sus simpatizantes. Montado en una tarima no dudó en señalar que la homosexualidad es una plaga.

“Una plaga, una plaga. Un demonio contra la ley de Dios. No quisiera que mi hijo esté manoseando a otro joven varón. No quisiera que mi hijo esté besando a un hombre. No quisiera que mi hija esté entre mujeres abrazados besándose. Eso no existe en principio de Dios”, tacha en un “discurso” eufórico.

Por su parte sus simpatizantes no dudaron en aplaudirlo y ovacionar su opinión. No obstante, este acto puede provocar una multa económica al candidato o al partido político que representa (SUMA 23).

El CNE especifica que cometer actos de violencia política de género podría tener una multa/sanción de USD 9450 a USD 31500. Hasta la emisión de esta nota, el partido político o el candidato han emitido declaraciones al respecto.