Madre de Chyno Miranda responde a la demanda de Natasha Araos

Alcira Pérez, madre de Jesús ‘Chyno’ Miranda, reaccionó ante la demanda que presentó Natasha Araos, exesposa del cantante, por la patria potestad de su pequeño hijo Lucca, de 3 años.

Según publicó el programa de ‘El Gordo y la Flaca’, Tashie, como también se le conoce en las redes sociales, demando al intérprete de ‘Niña Bonita’ por no pagar la manutención de su hijo. La modelo también alegó que el artista venezolano es un padre ausente en la vida del pequeño, razón por la que solicitó la custodia total. Ahora, la madre de Chyno reaccionó a estas acusaciones.

Ante ello, Alcira Pérez, rechazó las acusaciones de Natasha.

“Yo realmente no estoy de acuerdo ni con la demanda ni con las cosas que ella ha dicho porque dice que no se ha puesto en comunicación conmigo, pero yo el primero de enero y el lunes pasado hablé con ella. Le pregunté que qué estaba pasando y me dijo que ella quería quitarle la patria potestad porque él no se estaba viendo ni comunicando con el niño, pero yo le decía que entendiera que él estaba en una clínica”, expresó.

Alcira Pérez aseguró que le habían ofrecido una manutención para Lucca y su madre no la aceptó: «Yo le dije ‘¿por qué no quedamos de acuerdo? Yo te doy 500 dólares mensuales para su comida’. Ella le está pidiendo manutención y cosas que él no puede dar por la razón de que está hospitalizado. Cada vez que yo llego a la clínica, él me pregunta por Lucca, me pide fotos de él, así que no es justo lo que ella está haciendo».

Sobre la situación actual de su hijo, contó que aún sigue en terapias y no han declarado en tribunales qué decidirán sobre él.

Asimismo, agregó que está tratando de inhabilitarlo por su bien hasta que se recupere y pueda volver a retomar su carrera y su vida normal. De igual forma, aprovechó para desmentir que ella o su sobrina Yarubay Zapata han robado dinero del cantante.

Cactus24//20-01-2023

