El robot que es capaz de saltar y dar volteretas en el aire ahora puede manipular objetos

La novedad que se incluyó en el dispositivo es un par de manos, que son específicamente unas pinzas que le dan la capacidad de levantar y soltar objetos de manera independiente.

Esta nueva pieza está compuesta por un dedo fijo y otro móvil, su diseño está pensado para levantar objetos pesados ​​y se mostró por primera vez en un anuncio del Super Bowl en el que sostenía un barril sobre su cabeza.

La última demostración pone a prueba todas sus capacidades actuales. Los investigadores crearon un escenario de sitio de construcción ficticio, en el que un humano está en la parte superior de una estructura y necesita una maleta con un juego de herramientas.

El robot debe acercar ese objeto a la persona, pero primero analiza la situación, toma una tabla y crea un puente para cruzar un camino cortado. Luego toma la maleta, sube unas pequeñas escaleras, pasa por el puente que creó, salta a otra estructura y arroja el kit a la persona en un escenario superior.

Para finalizar la demo, Atlas se baja de la estructura inicial, dejando caer una caja y finalmente dando una vuelta en el aire, como si fuera alguien practicando parkour.

Atlas es un proyecto que pretende moverse como un ser humano

“El movimiento final es una rueda de carro invertida de 540 grados en varios ejes, agrega asimetría al movimiento del robot, lo que lo convierte en una habilidad mucho más difícil que el parkour realizado anteriormente”, afirman los desarrolladores del dispositivo al final del video. .

En cuanto a las novedades con las piezas, los responsables del proyecto aseguran que es algo que no habían conseguido antes y que, aunque puede resultar menos llamativo que saltar y bailar, manipular objetos es una función que requiere una comprensión matizada del medioambiente.

Además, destacaron la rapidez con la que el robot ejecuta las acciones, lo que le permite darle una relevante proyección de utilidad. “Es importante para nosotros que el robot pueda realizar estas tareas con cierta cantidad de velocidad humana”, comentaron.

— Reuters (@Reuters) January 19, 2023