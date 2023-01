Keityn, coautor de la sesión #53 de Shakira y Bizarrap, afirma que se eliminaron versos por «agresivos»

La canción de Shakira producida por Bizarrap está a punto de cumplir una semana y sigue dando que hablar tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación por la letra que está llena de indirectas a Piqué y su actual pareja Clara Chía. Pero al parecer, los versos del tema iban a ser aún más agresivos.

Así lo explica el compositor de la sesión musical de la sesión #53, Keityn. Este ha sido entrevistado para Molusco TV y allí ha explicado cómo surgió el hit y que cosas decidieron no incluir al final, además de las dificultades que tuvieron entre la letra y la melodía.

Una de las cosas que dijo fue que él llegó con muchas ideas pero que realmente la que compuso la letra fue Shakira y él le ayudó a que todo rimase. Habló de una frase en concreto, la de «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», el compositor confesó que es suya y que se le ocurrió incluirla cómo muestra de su orgullo al trabajo de Shakira.

▶️ “Ella me contactó y me dijo que si quería colaborar y yo dije que sí, sin dudarlo”: El compositor, Keityn, quien en coautoría con Shakira crearon la canción 'BZRP Music Session #53', habló con detalle del proceso de creación del polémico tema 📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/bGRXutRkfc — @telediario (@telediario) January 13, 2023

Keityn explica que Shakira solo canta lo que siente

También explicó que cada persona vive una ruptura de una forma distinta y que Shakira lo lleva de una forma única: «Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer», comentó en la entrevista.

Comentó que «Shakira siempre te va a cantar lo que siente». Y quiso ejemplificarlo con más artistas: «Yo le puedo mandar temas a Shakira y me dice ‘me gusta, está cool, pero no lo he vivido y no es algo que yo quiera mostrar porque yo quiero mostrar lo que siento’.

Shakira no es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente».

Shakira y Keityn compusieron ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’ antes de que ella y Piqué se separaran

Y uno de los aspectos más interesantes que trató fue sobre las partes de la canción original que quitaron al ser demasiado agresivas. Aunque no quiso detallar que cosas se quedaron fuera.

Por último, fue interesante cuando Keityn dejó claro que Shakira quería una canción sobre despecho. «Quería eso, desde que sacó Monotonía», reconoció, aunque aclara que esa canción y ‘Te Felicito’ las compusieron antes de que la pareja rompiese.//Marca

