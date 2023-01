¡Henrique Capriles se casa!

El dirigente venezolano, Henrique Capriles Radonski, es nuevamente noticia, pero en esta oportunidad no se trata de un asunto político sino de su vida amorosa. El exgobernador del estado Miranda, confirmó que le pidió matrimonio a su pareja Valeria Valle.

Capriles y Valle tienen dos hijas que llamaron Sofía del Valle y Lili Margarita.

Durante una entrevista a la periodista Shirley Varnagy, el político destacó que consiguió la mujer ideal con la que desea compartir su vida. Además, destacó que no es tarde, casarse a sus 50 años de edad.

“Le he pedido matrimonio a Valeria. Tardé 50 años. Me lo pensé 50 años, pero sí, absolutamente contento de lo que hacemos. Me llegó la hora. Me llegó la mujer. Me llegó la persona que es lo más importante”, dijo.

Cactus24//18-01-2023

