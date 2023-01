Un nuevo estudio logra revertir el envejecimiento en ratones

Un nuevo estudio en los laboratorios de Boston ha logrado que los ratones viejos y ciegos recuperen la vista. Además, han desarrollado cerebros más inteligentes y jóvenes y han desarrollado tejido muscular y renal más sano. En cambio, ratones jóvenes han envejecido prematuramente, con resultados devastadores en casi todos los tejidos de su cuerpo.

Los experimentos demuestran que el envejecimiento es un proceso reversible, capaz de «avanzar y retroceder a voluntad», afirma el experto en antienvejecimiento David Sinclair, catedrático de Genética del Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard y codirector del Centro Paul F. Glenn para la Investigación de la Biología del Envejecimiento.

Nuestros cuerpos guardan una “copia de seguridad” de nuestra juventud que puede activarse para regenerarse, afirma Sinclair, autor principal de un nuevo artículo en el que se expone el trabajo de su laboratorio y de científicos internacionales en una nota de CNN.

Los experimentos combinados, publicados por primera vez este jueves en la revista académica Cell, desafían la creencia científica de que el envejecimiento es el resultado de mutaciones genéticas que socavan nuestro ADN, creando un depósito de tejido celular dañado que puede conducir al deterioro, la enfermedad y la muerte.

«No es la chatarra, no es el daño lo que nos hace envejecer», afirma Sinclair, que describió la investigación el año pasado en Life Itself, un evento sobre salud y bienestar presentado en colaboración con CNN.

«Creemos que se trata de una pérdida de información, una pérdida de la capacidad de la célula para leer su ADN original, de modo que olvida cómo funcionar, del mismo modo en que se puede corromper el software en una computadora vieja. Yo lo llamo la teoría de la información del envejecimiento».

Jae-Hyun Yang, investigador de genética del laboratorio Sinclair y coautor del estudio, afirma que espera que los hallazgos «transformen nuestra forma de ver el proceso de envejecimiento y de abordar el tratamiento de las enfermedades asociadas a él».

Si consideramos el ADN como el hardware del organismo, el epigenoma sería el software. Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, los epigenomas son proteínas y sustancias químicas que se sitúan como pecas sobre cada gen, a la espera de decirle «qué tiene que hacer, dónde tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo».

El epigenoma activa y desactiva literalmente los genes. Ese proceso puede desencadenarse por la contaminación, las toxinas ambientales y comportamientos humanos como fumar, seguir una dieta inflamatoria o sufrir una falta crónica de sueño. Y al igual que una computadora, el proceso celular se corrompe a medida que se rompe o daña más ADN, explica Sinclair.

«La célula entra en pánico y las proteínas que normalmente controlarían los genes se distraen al tener que ir a reparar el ADN», explicó. «Entonces no todas encuentran el camino de vuelta a donde empezaron, así que con el tiempo es como una partida de ping-pong, en la que las bolas acaban por todo el suelo».

En otras palabras, las piezas celulares no encuentran el camino de vuelta a casa, de forma muy parecida a una persona con alzhéimer.

«El asombroso hallazgo es que hay una copia de seguridad del software en el cuerpo que se puede reiniciar», dijo Sinclair. «Estamos demostrando por qué ese software se corrompe y cómo podemos reiniciar el sistema mediante un interruptor de reinicio que restaura la capacidad de la célula para volver a leer el genoma correctamente, como si fuera joven».

No importa que el cuerpo tenga 50 o 75 años, esté sano o aquejado de enfermedades, afirma Sinclair. Una vez desencadenado ese proceso, «el cuerpo recordará entonces cómo regenerarse y volverá a ser joven, aunque ya sea viejo y padezca una enfermedad. Ahora bien, aún no sabemos cuál es ese software. En este momento, tan solo sabemos que podemos accionar el interruptor».

Volver a ser joven

Ahora era el momento de revertir el proceso. El genetista de Sinclair Lab, Yuancheng Lu, creó una mezcla de tres de cuatro «factores de Yamanaka», células de la piel humana adulta que han sido reprogramadas para comportarse como células madre embrionarias o pluripotentes, capaces de convertirse en cualquier célula del cuerpo.

El cóctel se inyectó en células ganglionares de la retina dañadas en la parte posterior de los ojos de ratones ciegos y se activó al alimentarlos con antibióticos.

“El antibiótico es solo una herramienta. En realidad, podría ser cualquier químico, solo una forma de asegurarse de que los tres genes estén activados”, dijo Sinclair a CNN anteriormente. «Normalmente, solo se activan en embriones en desarrollo muy jóvenes y luego se apagan a medida que envejecemos».

Los ratones recuperaron la mayor parte de su vista.

A continuación, el equipo abordó las células cerebrales, musculares y renales y las restauró a niveles mucho más jóvenes, según el estudio.

“Uno de nuestros avances fue darnos cuenta de que si usas este conjunto particular de tres células madre pluripotentes, los ratones no vuelven a la edad cero, lo que podría causar cáncer o algo peor”, dijo Sinclair. “En cambio, las células vuelven a entre el 50% y el 75% de la edad original, y se detienen y no se vuelven más jóvenes, lo cual es una suerte. Cómo las células saben hacer eso, todavía no lo entendemos”.