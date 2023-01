Rosalía adelanta un trozo de su nueva canción en TikTok y más tarde lo borra

Después del gran éxito nacional e internacional que ha supuesto la gira Motomami World Tour, Rosalía ya trabaja en un nuevo proyecto con el que volver a sorprender a sus seguidores. Una emoción que logró sacarles al publicar un pequeño extracto de 24 segundos que rápidamente toda su legión de fans asoció a su nuevo tema.

En el vídeo, que vio la luz en su cuenta de TikTok, donde supera con creces los 28 millones de seguidores, la artista catalana aparecía dentro de un barco en Japón junto con Rauw Alejandro. Ataviada con una chaqueta de cuero y una camisa de rayas azules y blancas, Rosalía parecía hacer un playback del que podría ser el estribillo de la canción mientras sacaba la cabeza de la embarcación.

Algunos usuarios, incluso, se han atrevido a pronosticar el nombre del tema. La frase más repetida dentro del fragmento publicado es Lie Like You Love Me (Miente como si me quisieras), por lo que ese es el título por el que apuesta la gran mayoría. Sin embargo, hay otra variante, quizá más compatible con la originalidad que caracteriza a la artista, que cree que serán las iniciales LLYLM.

Fiel a sus ritmos

“Su tono vocal, cuyos melismas intuitivos y acentos rítmicos fueron constituidos a partir de una formación flamenca de más de una década, posee una naturaleza cristalina que despierta emociones profundas en los oyentes”. Así defendía la revista Rolling Stone que Rosalía estuviese entre las 200 mejores voces de todos los tiempos. Y, aunque la innovación es un pan que la cantante suele traer debajo del brazo, en esta canción parece seguir fiel a sus ritmos habituales.

Con una pequeña base electrónica de fondo, Rosalía mantiene sus tonos flamencos e, incluso, introduce secuencias de palmadas en un segundo plano. Todo ello acompañado de una letra que, por el trozo desvelado, sería íntegramente en inglés. Un hecho que ha llevado a una usuaria a intentar bautizar la canción como si fuera la precursora de un nuevo estilo musical: el flamenco en inglés.

