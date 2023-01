EE.UU.| Sujetos intentan quemar centro de inmigrantes y el fuego los alcanza

El terrible suceso ocurrió el 2 de enero en un Servicio de Inmigración ubicado en el condado de Kern en California, Estados Unidos, esto de acuerdo con el medio KBAK.

La cámara de seguridad captó el momento en que llegaron dos hombres encapuchados rociaron gasolina la cual llevaron con unos bidones.

🚨VIDEO: Two arsonists set fire to themselves in Bakersfield, California pic.twitter.com/ZtCN3tHFMK

