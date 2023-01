Tips para empezar bien el año

¿Aún no tienes una lista de buenos propósitos para empezar el 2023?

No hay comienzo de año sin una pequeña lista de buenos propósitos que siempre rondan nuestra cabeza, de cara al próximo año. Cómo hacer más ejercicio, cómo comer más sano o cómo conseguir ese trabajo soñado están entre los habituales, pero ¿Qué hay de nuestra propia salud mental?, ¿acaso cuidarnos por fuera y por dentro no es un buen propósito para comenzar el año de la mejor manera?

Integra tus objetivos de forma progresiva: Si este año te propones los famosos objetivos de año nuevo, te recomendamos que una vez hayas reflexionado sobre qué quieres conseguir, hagas lo siguiente: Comienza solo por uno de ellos, a poder ser de forma progresiva; y cuando creas que ya lo has integrado en tu rutina o ya lo has conseguido, pasa al siguiente. Te será mucho más fácil mantenerte enfocada si tus energías están canalizadas en una única dirección .

2.Practica el autocuidado: ¿Son propósitos o es autoexigencia? Hay que tener cuidado y distinguir entre cosas que nos gustaría cambiar o hacer porque pensamos que nos pueden ir bien, son útiles, cosas que nos apetecen o nos motivan, y esa autoexigencia con la que algunas veces nos machacamos, esos ‘debería’ rígidos que más allá de ayudarnos, nos someten a unas altas expectativas que cuando no cumplimos nos hacen sentir mal.

Plantéate si es algo que ‘tienes que hacer’ o algo que quieres realmente hacer para detectar desde dónde te hablas, si desde la autoexigencia o desde el autocuidado.

Si lo necesitas pide ayuda: Si este es otro año en el que no se cumplieron los propósitos del anterior, quizá es buen momento para lanzarse a la acción. A veces retrasamos el momento de cambiar y pensamos que siempre tendremos tiempo, que nunca es demasiado tarde.

Pero otro evento sucede, otra situación que no esperaba aparece, junto a otras emociones que no puedo manejar, y otra vez siento que se me escapa de las manos. Si esta idea lleva rondando un tiempo en tu cabeza, pide ayuda antes de que no puedas más .

Cuida tus relaciones sociales: Un aspecto fundamental para una salud integral son los vínculos, y la calidad de estos. Organízate para dedicar tiempo a aquellos vínculos que fomentan tu bienestar emocional. Busca el equilibrio entre las obligaciones diarias y los disfrutes de la vida. Hazte responsables de tus reacciones: Todos hemos caído en la trampa de responsabilizar de nuestras expectativas a otros, dar por sentado que el otro es el problema cuando algo que dice o hace me incomoda, focalizar nuestra atención en lo que no me gusta del otro intentando cambiarlo en lugar de cuestionar mi reacción ante ello.

Lo más fácil suele ser pensar que es el otro quien está equivocado, quien se tiene que adaptar a nuestras exigencias, mientras que lo complicado es hacernos responsables de nuestras propias reacciones, evaluándolas y adaptándolas a las necesidades del vínculo.

Lo difícil y más importante es respetar y entender las diferencias de cada uno, fomentar nuestra propia responsabilidad en las interacciones con los demás, ya que sin esto no podríamos crear relaciones sanas que nos permitan ser y compartir nuestra individualidad con otros. Y tú, ¿qué esperas de ti en tus interacciones?.

Regálate más tiempo para ti: Siempre invertimos tiempo en los demás y está bien, pero es muy importante dedicar unos minutos al día al autocuidado. Conectar con tus necesidades ayuda a mejorar tu calidad de vida y por lo tanto tu bienestar. Si has comenzado este año con la batería baja, pensar en pequeñas actividades y acciones que te gustaría realizar para sentirte mejor contigo mismo/a: Un baño relajante, unos minutos de lectura, hacer uno de tus platos favoritos, tomarte un café, descansar y no hacer nada, dibujar, dar un paseo, identificar aquellos pequeños logros que consigues en tu día a día o escribir y reflexionar sobre aquello que puede inquietarte o preocuparte y así también poder mejorar tu gestión emocional. Revisa cómo te hablas a ti mismo/a: Puede que en general, tiendas a hablarte de manera negativa, llena de juicios y poco respetuosa. Para este año, trata de poner más atención sobre esto. Puede ayudarte tener una libreta donde apuntar qué sueles decirte y reformularlo, transformándolo en una afirmación más compasiva. Escucha tus emociones: Tus emociones son importantes y pueden guiarte para tener un 2023 hecho a tu medida. Escúchalas y ayúdate con un ejercicio simple: Pararte un minuto al día y observar qué siente tu cuerpo y nombrar una emoción. Esta conexión con el cuerpo es un buen medidor para saber si tu presente te está generando bienestar o no. Si tu cuerpo se siente bien, sigue por ahí, estás en el camino adecuado. Si, por el contrario, sintieses incomodidad pregúntate: ¿Cómo me ayudo con esto? Es muy probable que con solo este poco, vivas más tu vida en lugar de que la vida te viva a ti y, además, sientas mayor bienestar. Pregúntate por qué eso que quieres conseguir es importante para ti: Una pregunta que podría ayudarte a replantear qué es aquello que falla y qué es aquello que quieres conseguir es preguntarte por qué eso es importante para ti. ¿Qué hay debajo de todo eso? Por qué, de entre todo lo que podría haber escogido hacer o no hacer, he escogido eso.

Si consigues llegar a esa base, podrás encontrar las acciones que te acercan o te alejan. Porque lo importante no es lo que hagas o dejes de hacer, lo importante es lo que buscas, la dirección hacia la que te diriges en tu día a día y en tu vida y, en función a eso, habrá una lista grande de acciones.

Por ejemplo, podría ser proponerte salir más con tus amigos. En este caso, ¿qué es importante para ti en cuanto a las relaciones sociales y por qué?, ¿qué te aporta? ¿puedes conseguirlo haciendo algo en concreto?, ¿puedes hacer eso en otras áreas de tu vida? Esto ayudará a enriquecer tu lista y a tener varias opciones, lo que aumentará la posibilidad de éxito, reforzará tu autoeficacia y te motivará para seguir adelante.