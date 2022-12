Actrices venezolanas repudiaron la rifa de un perro en la feria de Caracas

Un hecho generó indignación y críticas a las hermanas actrices Érika y Patricia Schwarzgruber quienes rifaron como último premio un perro raza puddle en el ´SchBazar´, una expoferia que ambas promueven para emprendedores venezolanos.

Tanto defensores de animales como las actrices venezolanas Scarlet Ortiz y Marian Valero repudiaron el hecho en sus cuentas social de Instagram .

Sin mencionar el nombre de las implicadas Ortiz expresó: “Me parece terrible y horrible que no respetemos a estos seres. Es una cuestión de respeto y entender la responsabilidad que requiere tener una mascota; no es un objeto que se puede rifar. No es una cosa”

» Qué ocurriría si el ganador de ese premio no desea tener una mascota. ¿Qué pasa entonces con ese animalito? Por favor, tengamos un poquito de respeto. Me parece fatal” dijo la actriz.

Entretanto, la actriz Marian Valero mencionó a las hermanas Schwarzgruber pidiéndole que escucharan sus argumentos: “Me llegó una denuncia sobre un bazar que están rifando un poodle cachorro. Me pregunto por qué no rifamos a un niño. Me van a decir que estoy loca. Somos de diferentes especies, humana y canina, pero tenemos algo en común: sentimos. Los animales no son juguetes, no son objetos, ni cosas que se regalan o se rifan. No permitamos que nosotros sigamos viendo a los animales como objetos”, sentenció Valero

Luego del revuelo, Patricia Schwarzgruber en su cuenta social Instagram dijo «les sigo contando las cosas con las que realmente me quedo (…) la cosas que no son realmente positivas, simplemente las desecho de mi vida».

Además respondió a un internauta que preguntaba por el perro: “Si supieras quién lo tiene y por lo que pasa esa familia y les llegó ese regalo maravillosos quizás serías de los que suman y no restan.. Pero es demasiado profundo para ´ciertas´ personas. Feliz navidad”, escribió Schwarzgruber .