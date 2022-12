Llueven memes y críticas al famoso chef «Salt Bae» por manipular el trofeo de la Copa del Mundo

Lionel Messi y sus compañeros de equipo provocaron salvajes escenas de júbilo en la cancha en Doha, y de regreso a casa en Argentina, luego de vencer a Francia en una dramática tanda de penales el domingo por la noche.

Pero acurrucado entre los jugadores y el cuerpo técnico estaba el rostro inesperado del célebre chef.

Bae, cuyo verdadero nombre es Nusret Gökçe, ganó popularidad cinco años después de que un video de él echándole sal a un bistec se volviera viral.

Su cadena Nusr-Et vende bistecs cubiertos con hojuelas de oro por más de £ 1,000 .

El polémico chef se ha vuelto viral nuevamente, luego de que fuera duramente criticado en las redes sociales por implantarse en medio de los festejos de la selección argentina.

En un momento agarró a Messi, el héroe del fútbol argentino, repetidamente por el brazo para hablar con él. Al final, Messi posó para una foto con el chef, que Bae publicó en su Instagram .

Salt Bae has been banned from prestigious football tournament following World Cup fiasco. pic.twitter.com/xO3WGCqDyM