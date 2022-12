«Avatar 2» recauda 53 millones de dólares en su jornada de estreno en EE.UU.

La película «Avatar: The Way of Water», la segunda parte del filme más taquillero de la historia, se estrenó este viernes en Estados Unidos con una recaudación de 53 millones de dólares, informaron medios especializados como Deadline y The Hollywood Reporter.

Obtuvo $ 127.1 millones adicionales en los mercados internacionales durante tres días, dijo Disney en un comunicado el sábado.

La compañía sugirió que The Way of Water recaudaría entre $ 130 millones y $ 150 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana. Anteriormente pronosticó más de $ 150 millones.

Si bien eso aún la ubicaría junto a las películas más importantes del año, los resultados podrían ser una decepción para las cadenas de cines que anticipaban un desempeño aún mejor.

Los ingresos se comparan con una apertura de $ 52 millones para Top Gun: Maverick de Paramount Global en mayo y $ 48.2 millones para Minions: The Rise of Gru de Universal en julio durante sus primeros dos días, según datos de Comscore Inc. Los resultados estuvieron por debajo de los estrenos recientes de películas de superhéroes, como Black Panther: Wakanda Forever de Disney, que tienden a generar una asistencia anticipada de fanáticos que buscan pistas sobre futuras historias.

The Way of Water es la secuela de Avatar de 2009, la película más taquillera de todos los tiempos con $2.92 mil millones en ingresos de taquilla. Es potencialmente la franquicia cinematográfica más importante que proviene de la compra de $ 71 mil millones por parte de Disney de los activos de entretenimiento de Fox en 2019. Varios medios de comunicación han informado que los costos de producción solo para The Way of Water superan los $ 350 millones. Disney filmó dos películas a la vez, como parte de un plan general para tener cinco películas en total, hasta 2028.

Con una duración de tres horas y 12 minutos, el tiempo de ejecución de la película podría estar limitando la cantidad de personas que la ven, porque los cines no pueden programar tantas proyecciones por día con películas de esa duración.

The Way of Water sigue la historia de una luna llamada Pandora y la colonización que amenaza a la raza humanoide indígena Na’vi que la habita.

Cactus24//19-12-2022