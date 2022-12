Video: futbolista de Marruecos celebró el triunfo bailando con su madre

Sin embargo, tras finalizar el partido contra Portugal, los marroquís no pararon de festejar la histórica clasificación y cada uno a su manera enmarcó el momento.

Uno de los festejos que le está dando la vuelta al mundo es el del jugador marroquí Sofiane Boufal, quien invitó a su mamá a la cancha y empezó a celebrar con ella la clasificación, acción que se volvió viral en redes sociales.

Después de terminar de festejar, a Boufal se le preguntó sobre el detalle que tuvo con su madre y aseguró que la unión familiar y el apoyo primordial de su progenitora ha sido fundamental en su proceso como futbolista profesional.

«Hemos afrontado a las mejores naciones del mundo y les hemos ganado. No es por casualidad. Espero que este sueño no se acabe ahora. El apoyo es lo más importante”, dijo Boufal al terminar de festejar la clasificación.

Morocco's Sofiane Boufal celebrating with his mother is EVERYTHING.

pic.twitter.com/h3XdhTeKe3

— Ahmed Ali (@MrAhmednurAli) December 10, 2022