Esposa de Jason David Frank revela la causa de su muerte con una emotiva carta

Hace poco notificaron la terrible noticia de que Jason David Frank, estrella de los Power Rangers, había fallecido a los 49 años.

Desde entonces ha existido mucha especulación de lo que ocurrió en sus últimas horas de vida. Ahora, su mujer Tammie Frank ha escrito una larga declaración para dejar las cosas claras en la revista People.

“Mi nombre es Tammie Frank, y mi esposo era Jason David Frank, quien trágicamente perdió la vida por suicidio la semana pasada. Si bien Jason era un nombre muy conocido para algunos, vivíamos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento fantástico. Desde la muerte de Jason, he sido acosada online y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo”.

“Amaba a mi esposo y estábamos tratando de resolver nuestros problemas. Su muerte me impactó tanto como a cualquier otra persona. La verdad es que no tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar con las cosas. Sí, había tenido problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche… Estaba destinado a ser una escapada de fin de semana divertida y en su lugar, perdí al amor de mi vida. Jason David Frank era un buen hombre, pero no carecía de demonios. Era humano, como el resto de nosotros”.

“Bailamos y nos quedamos en el evento hasta que cerró el bar. Cuando regresamos al hotel, Jason y yo estábamos teniendo una conversación sincera y emotiva en la habitación. Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo. Debo haber estado fuera no más de 10 minutos. Volví arriba y comencé a tocar la puerta sin obtener respuesta. Toqué repetidamente y seguí llamando por su nombre para abrir la puerta”.

“No sé si el personal del hotel o un huésped llamaron a la policía, pero después de que la policía me llevó abajo, pudieron abrir la puerta y descubrieron que Jason se quitó la vida. Estas fueron las perturbaciones que se mencionaron numerosas veces online… Todo lo que queremos es recordar a Jason y nuestros recuerdos más felices, y superar el dolor de perder a un ser querido. Solo pido simpatía y comprensión durante este difícil momento. A todos los fanáticos y seguidores de Jason David Frank y nuestra familia, gracias por sus amables palabras y deseos y que Dios los bendiga a todos”.

